Türkiye’nin en yüksek noktası olan, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı, kar yağışı sonrası beyaz örtüsüyle dikkat çekiyor. Dağın zirvesinde oluşan ve halk arasında "şapka" olarak adlandırılan mercek bulutları ise görsel bir şölen sunuyor.

Son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza bürünen Ağrı Dağı’nın üst kısımlarını, mercek şeklindeki bulutlar çevreledi. Geniş bir alanı kaplayan bu özel bulutlar, dağın karla kaplı manzarasıyla birleşerek görenleri büyülüyor.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Yasin Taşdemir, bu eşsiz doğa olayına şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Ağrı Dağı, hem ihtişamı hem de doğal güzellikleriyle bir dünya harikası. Bu tür görüntüler, bu dağın ne kadar eşsiz olduğunu bir kez daha gösteriyor.” dedi.

Ağrı Dağı ve çevresi, kış mevsiminde oluşan bu etkileyici doğa manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını kendine çekmeye devam ediyor.