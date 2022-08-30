Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmak için tırmanışta olan dağcılar, buzulların olduğu bölgeden düşen kayalar nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmak için tırmanışta olan dağcılar, buzulların olduğu bölgeden düşen kayalar nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve burada Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaşmak için tırmanışa geçen dağcılar, 3 bin 200 metre kampında geçirdikleri ilk gecenin ardından ikinci gün yeniden tırmanışa başladı. 4 bin 200 metre kampında çadır kurarak mola veren dağcılar, zirveye yakın noktada bulunan buzul bölgesinden gürültü gelmesi üzerine çadırlarından dışarı çıkarak kayaların kendilerine doğru geldiğini fark etti. O anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden dağcılar, kayalardan korunmak için daha yüksek yerlere doğru koşarak güvenliklerini sağlamaya çalıştı.