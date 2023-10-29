Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’na tırmanan dağcılar, zirvede Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen dağcılar, yüksekliği nedeniyle “Türkiye’nin Çatısı” olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’na tırmanış yapmak üzere Doğubayazıt ilçesine geldi. Dağcılık antrenörü Hikmet Kızılkaya liderliğindeki ekip, rehber Emre Varol’un da desteğiyle 4 gün süren zorlu bir tırmanışın ardından 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı. Zirvede “Ağrı Valiliği Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ağrı’nın zirvesinde Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” yazılı pankart açan dağcılar, Türk bayraklarıyla poz verdi.

Dağcılardan Arzu Çabuk, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak için Ağrı Dağı’na tırmandıklarını söyledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılını zirvede bayraklarla kutladıklarını belirten Çabuk, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bu anlamlı günde Ağrı Dağı’nda olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Dağcılardan Gülşah Aslantaş da Cumhuriyet’in 100. yılında Ağrı Dağı’na tırmanmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Aslantaş, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak için Türkiye’nin çatısı olan Ağrı Dağı’na tırmandık. Zirvede bayrağımızla coşku yaşadık. Bu güzel duyguyu herkesin yaşamasını diliyorum" diye konuştu.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen, Türkiye’nin çatısı, 5137 metrelik Ağrı Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Şanlı Bayrağımız her yere yakışır ama en çokta zirvelere yakışır” ifadelerine yer verildi.