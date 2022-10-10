Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı’nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin Çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı’nın zirvesi, Ekim ayında yağan kar ile beyaza büründü. Adeta beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan karla doyumsuz manzaralar oluşturarak adeta görsel şölen sundu.

Türkiye’nin en büyük buzulu konumunda olan dağa, her yıl yerli ve yabancı dağcılar tırmanıyor.