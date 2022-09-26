Iğdır’da Ağrı Dağı eteklerindeki Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında çiftçiler, suların çekildiği sazlıklarda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyor.

Iğdır’da Ağrı Dağı eteklerindeki Bulakbaşı ve Karasu sulak alanlarında çiftçiler, suların çekildiği sazlıklarda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyor.

Karakoyunlu ilçesi Bulakbaşı köyünden başlayarak Aralık ilçesi Aras nehrine kadar devam eden Karasu sulak alanlarında çiftçiler, suların çekildiği sazlık alanda hayvanları için biçim yaparak saman üretiyor. Her yıl düzenli olarak suların çekildiği sazlık alanda biçim yapan çiftçiler, daha sonra bu kamışları samana çevirerek kışa hazırlık yapıyor. Çiftçilerin sazlık alanda hayvanları için yaptıkları biçim ve kamışları patoz ile samana çevirmeleri havadan görüntülendi.