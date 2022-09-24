5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki bulutun başlık şeklini alması görenleri büyüledi.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı, zirvesindeki bulutun başlık şeklini alması görenleri büyüledi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, dünyaca ünlü dağcıların tırmanışına ev sahipliği yapan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye’nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı güzelliği ile de büyülemeye devam ediyor. Her yıl tekrarlanan ve halk arasında "Ağrı Dağı başlık taktı" sözleriyle dillendirilen dağın zirvesinin bulut ile kaplanması güzel görüntülere sahne oldu.