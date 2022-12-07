Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çevre Yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında sabah saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında hayvan alım-satımı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girerek güçlükle ayırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa darbeleri ile yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Depo olarak kullanılan bağ evinde 12,5 ton kaçak içki ele geçirildi

Depo olarak kullanılan bağ evinde 12,5 ton kaçak içki ele geçirildi

Ağrı Canlı Hayvan Pazarı’nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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