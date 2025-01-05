Ağrı’da etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı’da dondurucu hava nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarken, evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu. Şehrin üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi.

Kentte uzun süredir etkisi devam eden dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü kentte, araç camları buz tuttu, nehir ve dereler buzla kaplandı. Vatadaşlar, soğuklardan korumak için araçlarını battaniye ve brandalarla örttü.