Ağrı’da bir süredir aralıklarla yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Ağrı’da bir süredir aralıklarla yağan kar nedeniyle kent beyaza büründü, ortaya güzel manzaralar çıktı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da, her yıl Kasım ayında başlayan kar yağışının Ocak ayında etkili olmasının ardından şehir beyaza büründü. Bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ile nehirler, ağaçlar ve kentin birçok bölgesi kar altında kaldı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu yerlerde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.