Ekipler yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek için aralıklı olarak tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Sokaklarda yapılan çalışmaların yanı sıra kaldırımlarda da kar küreme çalışması yapılıyor.

Ağrı Belediyesine bağlı kar temizleme ekipleri greyder, kamyon, yükleyici ve kepçelerle kar çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir içinde biriken karları iş makineleri ile şehir dışına taşıdı.

Ağrı Belediyesi etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezi ve mahallelerde kar temizle çalışması başlattı.

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