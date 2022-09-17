Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Kentin çeşitli noktalarında devam eden asfaltlama işlemleri aralıksız olarak sürdürülüyor.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatı ile belediyenin kendi imkanlarıyla temin ettiği araç ve ekipmanlarla gerçekleştirilen asfalt serimi, kent merkezinde tahrip olmuş ve çalışma gerektiren yollar tamamlanana kadar devam edecek.