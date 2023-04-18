Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Eleşkirt ilçesinde görev yapan genç öğretmenlerin nikahını kıydı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın milletvekili adaylığı için istifa etmesinden sonra belediye başkanlığına seçilen Metin Karadoğan başkan seçildiğinde bu yana ilk defa bir nikah kıydı. Eleşkirt ilçesinde öğretmenlik yapan Şadiye Gezer ve Yusuf Yılmaz’ın nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Başkan Karadoğan, Belediye Nikah Salonunda Bircan Balcı ile Halime Öz şahitliğinde genç öğretmenlerin nikahını kıydı. Evlilik cüzdanını gelin Gezer’e teslim ederek, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Karadoğan,"Gençlerimizin bu mutlu gününde nikahlarını bizzat benim kıymam yönündeki talebine mutlu oldum, mutluluklarına şahitlik yaptığım bu kardeşlerime bir ömür boyu saadetler dilerim" dedi.