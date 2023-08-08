Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetler Genel Müdürlüğünün 2023 Yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları Ağrı’da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun tabana yayılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla hayata geçen Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) projesi kapsamında, Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları teknik toplantısı, saygı yürüyüşü ve kültür gezisi ile başladı.

Depremzedeler için saygı yürüyüşü

2023 ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları öncesi tüm takımların katılımı ile Asrın Felaketinde kaybettiğimiz Gençlik ve Spor Ailemizden 78 mesai arkadaşımız ve tüm deprem şehitlerimiz için Saygı Yürüyüşü düzenlendi.

2023 Osman Bayrakdar Sezonu ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları için Ağrı’da bulunan sporcular için Doğubayazıt İshak Paşa Sarayında kültür gezisi düzenlendi. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, sporcular tarihi mekânda keyifli zamana geçirdi. Kültür gezisi sonrasında sporcu kafilelerine mangal partisi düzenlendi.

2023 Osman Bayrakdar Sezonu ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarının açılış seremonisi ile başladı.

İshak Paşa Sarayında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sporcuları Ağrı’da ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, Türkiye Şampiyonasının güzel bir şekilde tamamlanması için elimizden geleni yapacağız. Tüm takımlara başarılar diler, güzel ve keyifli maçlar oynanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Bingöl, Elazığ, Van, Tunceli, Kars, Bitlis, Muş, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Hakkâri, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illerinden yaklaşık 300 sporcu mücadele edeceği Analig Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.