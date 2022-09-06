Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ, 2022-2023 futbol sezonunda BC Group ile amatör lig isim sponsorluğu konusunda yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını ve yeni futbol sezonunda ligin isim sponsorunun BC Group olacağını söyledi.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erkan Kösedağ, 2022-2023 futbol sezonunda BC Group ile amatör lig isim sponsorluğu konusunda yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını ve yeni futbol sezonunda ligin isim sponsorunun BC Group olacağını söyledi.

Ağrı Askf Başkanı Erkan Kösedağ ve Başkan Yardımcısı Mehmet Halim Yakut ile görüşen BC Group yönetim kurulu başkanı Bişar Çoktin, “Sponsorluk kavramı bizim için çok önemli değil. Amacımız Ağrımızda spor faaliyeti gösteren çocuklarımıza ve kulüplerimize bir nebzede olsa katkı sağlamaktır. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’da lig isim sponsorluğu konusunda projesini sununca destek olmak istedik. Ağrı’nın spor camiasına bu sponsorluğun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ASKF’nin BC Group ortaklığı ile daha güçlü bir futbol organizasyonu olacağını söyleyen Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ ise “BC Group ile sözünü almış olduğumuz sponsorluk bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ağrı fabrikanın sanayinin yok denecek kadar az olduğu bir il. Bu sebeple amatör sporlar sponsor bulmakta güçlük çekiyor. Şu ana kadar ilk defa lig isim sponsorumuz oluyor. Bu desteklerin amatör spora yapılmasını önemsiyoruz. ” dedi.

Eylül ayı içerisinde Spor kulüpleri, spor taban birlikleri ve sivil toplum örgütlerimizin katılımları ile protokol imza törenimizi gerçekleştireceğiz. Bu sponsorluktan 18 spor kulübümüz 600’e yakın sporcumuz fayda sağlayacak. Sponsorlukla birlikte Spor Kulüplerimizin lige katılım bedellerinin yanı sıra istedikleri bir kategoriden forma desteği sağlanacak. Formalarımızın siparişini verdik. Protokol şu anda Türkiye Futbol Federasyonunda. Hafta içi onaylanması ile birlikte yeni sezonda U-14 kategorisi hariç tüm kategorilerin ismi BC Group ile başlayacak. Bu vesile ile BC Group Yönetim Kurulu Başkanı Bişar Çoktin’e ve desteklerini amatör sporlardan eksik etmeyen Barış Çoktin’e amatörler adına teşekkür ediyorum.” dedi.