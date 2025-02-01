Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sahasında Kahramanmaraş Anadolu Spor Kulübü Kadın Takımı’nı 5-0’lık skorla mağlup etti.

Ağrı Vali Lütfü Yeğenoğlu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Uğur Yıldız yönetirken, yardımcı hakemler Özlem Kaya ve Dicle Yıldırım görev aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek farklı galibiyet elde etti.

Ağrı temsilcisinin gollerini Müjde Yeşil, takım kaptanı Kader Şimşek ve Ceylan Tatar kaydederken, İrem Başaral attığı iki golle galibiyete önemli katkı sağladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Kader Şimşek, takım olarak iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Sahada mücadelemizi en iyi şekilde verdik. Takım arkadaşlarımla birlikte hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Takımın başarılı oyuncularından Ceylan Tatar, kolektif bir oyun anlayışıyla sahada üstünlük kurduklarını vurgulayarak, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Bu galibiyetle moral depoladık" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada iki gol atan İrem Başaral ise bir üst lige yükselme hedefinde olduklarını belirterek, "1. Lig için iddialıyız. Sezon boyunca en iyi performansımızı ortaya koyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Alp de takımın oynadığı başarılı futboldan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Futbolcularımızı üstün mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz" dedi.