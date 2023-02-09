Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölge için yardım çalışmaları devam ediyor. Yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Ağrı Umut Kervanı Derneği’ne hayırseverlerin bağışladıkları yardım malzemelerinin toplandığı ikinci araç yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölge için yardım çalışmaları devam ediyor. Yürütülen yardım çalışmaları kapsamında Ağrı Umut Kervanı Derneği’ne hayırseverlerin bağışladıkları yardım malzemelerinin toplandığı ikinci araç yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği iki büyük depremin ardından başlatılan yardım seferberliğinde Ağrı Umut Kervanı Derneğine bağlı dün içinde gıda malzemeleri, battaniye, yorgan, giyim, ayakkabıların bulunduğu bir araç Gaziantep’e doğru gönderilirken, bugün diğer bir araç ise Hatay iline doğru yola çıktı.

Hayırseverlerin bağışladığı içecek su, gıda ve giysiler Ağrı Umut Kervanı Derneği üye ve gönüllüleri tarafından araçlara yerleştirildi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Ağrı Umut Kervanı Derneği Başkanı Arif Yılmaz, "Kahramanmaraş merkezli depremin 3’üncü günündeyiz. Hamdolsun Ağrılı hayırsever vatandaşlarımız ilk günkünden daha fazla gayretle bağışlarını bize ulaştırdılar. Bizlerde nasip olursa bunları tırımıza yükleyeceğiz, Hatay merkeze gidecek. İnşallah oradaki depremzedelere bu yardımları ulaştıracağız. Cenab-ı Hak tüm hayır sahiplerinden razı olsun. Bu yürüttüğümüz yardım çalışması devam edecek, Umut Kervanı olarak vatandaşlarımıza paylaştığımız telefonlarımızı arayarak bize ulaşabilirler. Ayrıca Leylekpınar Mahallesi’nde bulunan ofisimize de yardımları ulaştırabilirler." dedi.