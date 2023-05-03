Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılan başvurularda Ağrı’nın 10 bin 26 proje ile 81 il içerisinde Türkiye üçüncüsü olduğunu açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında son 6 yılın rekor başvurusu ve başarısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’in başkanlığındaki ekibin başarılı çalışmaları sonucunda, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında 2023 yılında 10 bin 26 başvuru ile Van Bölgesinde 2’inci, Türkiye genelinde 3’üncü sıraya yükseldi. Ağrı’dan Van Bölge finalinde yarışacak olan projeler bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek. Yarışmaların ve benzer çalışmaların önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarına, il genelindeki idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.