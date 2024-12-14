Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sanat etkinliklerinden Uluslararası Antalya Piyano Festivali, anlamlı bir konsere ev sahipliği yaptı. Agora Senfoni Orkestrası (AGO) festival kapsamında düzenlenen konserde, sanatın iyileştirici gücünü sosyal sorumlulukla birleştirerek sokak hayvanları için sahne aldı.

Antalya’nın uluslararası sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Antalya Piyano Festivali’nde, Agora Senfoni Orkestrası (AGO) Murat Ömür Tuncer Şefliğinde, Fransız besteci Camille Saint-Sans’ın "Hayvanlar Karnavalı" eserini seslendirdi. Bu mizahi ve etkileyici eser, sokak hayvanları için farkındalık sağlama amacıyla seçildi. Etkinlikten elde edilen tüm gelir, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakamı Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılacak.

Sanatın ve dayanışmanın güzelliği

Bu özel gecede, Agora Senfoni Orkestrası’na piyano dünyasının önde gelen isimleri Buğra Yüksel ve Yıldız İbrahimova eşlik etti. Programda ayrıca, Beethoven’ın klasik eserleri ile çağdaş Türk bestecilerinin eserleri yer aldı. Festivalin büyüleyici atmosferi, izleyicilere sanatın ve dayanışmanın güzelliklerini bir arada yaşattı.

Sanatçılara çiçek ve plaket takdim edildi

Konser sonunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, bu anlamlı performans için şefi ve orkestrayı tebrik etti. Atasoy, şef Murat Ömür Tuncer ve piyanistler Buğra Yüksel ve Yıldız İbrahimova’ya çiçek ve plaket takdim etti. Şef Murat Ömür Tuncer , çiçeği salondaki bir kadın izleyiciye atarak hediye etti. Bu jest, salonda büyük alkış aldı.