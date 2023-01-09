Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.00 sularında Ağlasun İlçesi Çınar Mahallesi’nde Erol Tok’a ait müstakil evin çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine olay yerine Ağlasun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Bucak ilçesinden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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