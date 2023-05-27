Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışına katılan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, diş muayenesi oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bir dizi programa katıldı. İlk olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret eden Özvar, öğrencilerle sohbet etti. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde eğitim gören Cibutili Housseina Gohar ve Çadlı İsmail Goni Hassane Özvar için şiir okudu.

Özvar, daha sonra Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Özvar, "Üniversitelerimizde gerek tıp fakültesi, gerek diş hekimliği, gerekse diğer sağlık birimlerinin altyapılarının sağlanması, kapasite artışının temin edilmesi, gerekli teçhizatın sağlanması, Türkiye’de sağlık eğitimi kadar hizmetin artmasına da vesile olacaktır. Bu bakımdan Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin Ağız ve Diş Sağlığı merkezini açıyoruz. Bu fevkalade önemli bir gelişme. Yeni açılmış olan, birkaç senelik diş hekimliği fakültemizin öğrencilerinin eğitiminde önemli hizmet görecektir” dedi.

Fakülte hakkında bilgi veren Rektör Çiftçi ise ülkeye hizmet verecek olan gençlerin yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Özvar, Rektör Çiftçi ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışı yapıldı. Diş Hekimliği Fakültesini gezerek bilgi alan Özvar, diş muayenesi oldu.