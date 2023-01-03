Bilecik’te açılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin oluru Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilecik’te açılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin oluru Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili fakülte, enstitü ve yüksekokulların lisans, lisansüstü, doktora ve uzmanlık öğrencilerine uygulamalı eğitim ve öğretim imkânlarını sağlayacak olan merkez ayrıca diş hekimi ve uzman diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

“Eğitim ve Sağlık Şehri Olarak Anılacağız”

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunacak olan merkez hakkında bir değerlendirmede bulunyaç Beydemir, uygulama ve araştırma merkezinin tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlayacağını, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunacağını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunacağını belirterek, “İlimizin sağlık ve eğitim şehri olarak anılması hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmaktan dolayı mutluyuz. Diş Hekimliği Fakültemiz, üniversitemiz ve ilimiz için hayli önemli olan Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezimiz öncelikle akademik çalışmalar ve akabinde toplumun ağız, diş ve çene sağlığının sağlanmasında aktif ve etkin rol oynayacaktır. Tıp Fakültemizin kuruluş aşamasında olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültemizde de gerek kamu kuruluşları gerekse de ilimizdeki iş insanları ile çeşitli iş birlikleri yapacak ve ümit ediyorum ki en kısa sürede bu merkezimizi de faal hale getireceğiz. Kuracağımız Araştırma ve Uygulama Merkezinin Diş Hekimliği Fakültemize, üniversitemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.