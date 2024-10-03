Eskişehir’de verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerini değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini arttırarak toplumda ağız ve diş sağlığı hakkında oluşturulacak farkındalık çalışmalarını görüşmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı başkanlığında düzenlendi. Gerçekleşen toplantıda Kamu özel üniversite işbirliği ile Eskişehir’de ağız ve diş sağlığı farkındalık çalışmaları çerçevesinde bir plan hazırlanarak görev dağılımları belirlendi. Ayrıca çeşitli konular hakkında değerlendirmeler ve fikir paylaşımları yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Baş Hekimi Doç. Dr. Nesrin Saruhan Köse, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Baş Hekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, Eskişehir Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt. Cenk Ataç, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Baş Hekim Yardımcısı Dr. Dt Aslı Akın, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Battal Gül, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Dt. Deniz Aktaş ile Dt. Çiğdem Özkır katılım sağladı.