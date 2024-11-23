Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ağız ve diş sağlığı, yalnızca dişlerinizi değil; genel sağlığınızı da etkileyen önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir gülüşe sahip olmak için günlük ağız bakımını ihmal etmeyin” dedi.

18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, vatandaşlara uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Ağız ve diş bakımı konusunda dikkat edilecek konular ve bakım periyotları hakkında konuşan Prof. Dr. Mehmet Akın, “Dişlerimizi günde en az iki kez, en az üç dakika boyunca fırçalamalıyız. Yumuşak bir fırça ve florürlü diş macunu kullanımını önermekteyiz. Ayrıca dilimizi de fırçalamamız gerekmektedir. Diş ipi veya ara yüz fırçası gibi ürünlerle dişlerimizin arasını her gün temizlemeliyiz. Diyetimiz sağlıklı besinlerden oluşmalı ve çürüğe neden olan şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimini sınırlandırmalıyız. Diş fırçamızı yaklaşık her 3 ila 4 ayda bir veya eskidiğinde değiştirmeliyiz. Rutin kontrol için mümkünse yılda iki kez diş hekimini ziyaret etmeliyiz. Bu kontroller sırasında diş taşı temizliği ve erken teşhis yapılabilir. Tütün kullanımından kaçınmalıyız. Dişlerinizi beyazlatma gibi estetik işlemler düşünüyorsanız bunu mutlaka diş hekiminiz ile planlayarak yaptırmalısınız. Çocuklar için ilk diş çıkmasından itibaren ağız bakımına başlanmalıdır. Çocuklarda yutabilmelerinden dolayı florürsüz macun öneriyoruz. Düzenli bakım ve doğru alışkanlıklarla diş problemlerini büyük ölçüde önleyebiliriz. Herhangi bir ağız sağlığı sorunu fark ederseniz hemen diş hekiminize başvurun” dedi.

‘’Rutin kontrollerde ciddi hastalıklar ortaya çıkabilir’’

Sağlıklı bir ağız ve dişler için yapılması gerekenleri kapsamlı şekilde anlatan Dekan Akın, “Herhangi bir diş probleminiz olmasa bile rutin diş kontrollerini gerçekleştirmenizi öneririz. Normalde her 6 ayda bir diş muayenesi gereklidir ancak ağız sağlığınızın durumuna ve diğer risk faktörlerine bağlı olarak diş hekiminiz daha sık veya daha seyrek kontroller önerebilir. Kontroller arasındaki süre, diş ve diş etlerinizin ne kadar sağlıklı olduğuna ve gelecekte sorun yaşama riskinize bağlı olarak 3 ay ile 2 yıl arasında değişebilir. Gerekli durumlarda diş hekiminiz radyografik muayeneye başvurabilir ve uzmanlık gerektiren prosedürler için sizi bu alanda uzman olan başka bir diş hekimine yönlendirebilir. Rutin kontroller sırasında hekim, ağız kanseri gibi ciddi hastalıkların erken belirtilerini tespit edebilir” diye konuştu.

‘’Ağızdaki zararlı mikroorganizmalar tüm vücutta hastalığa yol açabilir’’

Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Akın, “Ağız sağlığının bozulması ile altta yatan sistemik hastalıklar arasında bir bağlantı olduğu keşfedildiği için ağız sağlığının önemi son yıllarda daha da artmıştır. Vücudun diğer bölgeleri gibi ağız da mikroorganizmalar barındırır ancak bu mikroorganizmalar çoğunlukla zararsızdır. Ağız, sindirim sisteminin ve solunum yollarının başlangıç kısmında bulunmaktadır. Burada meydana gelen bir bozuklukta ağızdaki zararlı mikroorganizmalar tüm vücutta hastalığa yol açabilir. Ağız hijyeni iyi olmadığında, mikroorganizmalar diş çürüğü ve diş eti hastalığı gibi enfeksiyonlara yol açabilmektedirler. Kötü ağız sağlığının kalp hastalığı, endokardit (kalp zarının iltihaplanması), erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi önemli sağlık durumları ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Sağlıklı bir ağız, sindirimin başlangıcını kolaylaştırır ve mide-bağırsak sağlığını destekler. Araştırmalar, sağlıklı diş etlerine sahip bireylerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının, uzun süre diş eti hastalığı yaşayanlara göre daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrıca sağlıklı dişlere sahip bireyler, besinleri iyi çiğneyerek sindirim sürecinin kolaylaşmasını sağlar. Dişlerdeki problemler, çiğneme sorunlarına neden olabilir. İyi bir ağız sağlığına sahip olmak bireylerin öz güvenini artırır. Bu öz güven, insanlar ile daha kolay ve iyi ilişkiler kurmasını sağlamada yardımcı olur. İyi dişler güzel gülmeyi sağlar, güzel gülmek karşıya olumlu enerji verir” diye konuştu.

‘’Günlük ve Rutin bakım çok önemli’’

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili önerileri, uyarılar ve mutlaka yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Akın, “Sağlıklı bir ağız ve diş yapısını korumak için günlük ağız bakım rutinine özen göstermek önemlidir. Beslenme alışkanlıklarımızda dikkatli davranarak ara öğünlerde diş sağlığına zararlı gıdalardan uzak durmalıyız. Asitli ve şekerli içeceklerden kaçınmalı, karbonhidrat içeriği yüksek yapışkan yiyeceklerin tüketimini sınırlandırmalıyız. Bunun yerine lif açısından zengin gıdalar tercih ederek su tüketimini artırmalıyız. Ayrıca düzenli diş hekimi kontrollerini ihmal etmemeli ve çocuklarımızı henüz bebeklik döneminde diş hekimiyle tanıştırarak onlara iyi ağız hijyeni alışkanlıkları kazandırmalıyız. Ağız ve diş sağlığı, yalnızca dişlerinizi değil; genel sağlığınızı da etkileyen önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir gülüşe sahip olmak için günlük ağız bakımını ihmal etmeyin. Herhangi bir sorun yaşamadan önce diş hekimi kontrollerinizi düzenli olarak yaptırarak erken müdahale şansını artırın” uyarısında bulundu.

‘’ALKÜ, geleceğin diş hekimlerini yetiştirirken yüksek kaliteli sağlık hizmeti de sunuyor’’

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi ile Uygulama ve Araştırma Merkezinin uygulamaları ve hizmetleri hakkında bilgi veren Dekan Prof. Dr. Mehmet Akın, “ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, bilimsel bilgi ile çağdaş diş hekimliği uygulamalarını bir araya getirerek etik ilkeleri ön planda tutan bir eğitim ve sağlık merkezi olarak hizmet vermektedir. Fakültemizde, 8 farklı uzmanlık dalında donanımlı kliniklerde; ilk muayene, estetik tedaviler, implant uygulamaları, kök kanal tedavisi, ortodontik tedavi, dolgu, diş çekimi, cerrahi işlemler, çocuk diş hekimliği ve periodontal tedavi gibi prosedürler başarıyla uygulanmaktadır. Hem toplumun ihtiyaçlarına hem de etik değerlere uygun tedavi yaklaşımlarının benimsendiği fakültemiz, geleceğin diş hekimlerini yetiştirirken aynı zamanda topluma yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunmaktadır. Eğitim ve hizmetin iç içe geçtiği bu fakülte, insan sağlığını merkeze alan bütüncül bir vizyonla bilim ve sanatı buluşturmaktadır” dedi. Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla tüm meslektaşlarını tebrik etti.