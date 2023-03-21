Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), bünyesinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı, depremlerin yoğun hasara uğrattığı ilçelerin iyileşme döneminde depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

Büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki geçici konteynır kentte yaşayan yaklaşık 2000 vatandaş, Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı’nda tedavi oldu. İçerisinde panoramik röntgen ve diş ünitesinin yer aldığı araçta tam donanımlı ekipman ile İslahiye ilçesinde 1063, Nurdağı ilçesinde ise 732 depremzede vatandaşın ağız ve diş bakım tedavisi gerçekleştirildi. Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyan ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı’nın (JICA) hibe desteğiyle kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı", kırsal bölgelerde yaşamını sürdüren çocuk, yaşlı veya engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı problemlerini teşhis ve tedavi etmeyi sürdürüyor.