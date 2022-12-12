Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü tarafından Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Koordinatörlüğü tarafından Ağız Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinde deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD “Afetlere dirençli toplum oluşturma” vizyonu çerçevesinde 2022 Afet Tatbikat Yılı ilan edilmişti. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hazırladığı eylem planları ve bilinçlendirme faaliyetleriyle can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için üniversitemiz İSG Koordinatörlüğü tarafından A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sedat Ülgü koordinasyonunda deprem, yangın ve bina tahliye tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Uzman Sedat Ülgü, “KSBÜ olarak çalışanlarımızın kurum içi eğitimlerine ve tatbikatlara önem veriyoruz. Bu çerçevede her yıl düzenli ve planlı olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatların birini daha başarı ile tamamlamış olup, afetlere karşı dirençli toplum oluşturma hedefine kurum olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.