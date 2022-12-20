Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyan detektör köpeklerden biri olan Belçika Kurdu “Aşil” kendi ağırlığının 6 katı 206 kilo esrar, 5 bin 130 uyuşturucu hap buldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede büyük önem taşıyan detektör köpeklerden biri olan Belçika Kurdu “Aşil” kendi ağırlığının 6 katı 206 kilo esrar, 5 bin 130 uyuşturucu hap buldu.

Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesindeki 2’si dişi toplam 7 kurt köpeğinden 5’i Belçika, biri Hollanda, biri Almanya kökenli. 2022 yılının ilk 10 ayında öne çıkan köpekse; Aşil. Belçika kurt köpeği olan Aşil, 4 yaşında ve 35 kilo ağırlığında. Katıldığı operasyonlarda; ağırlığının yaklaşık 6 katı; 206 kilo esrarla birlikte 5 bin 130 uyuşturucu hap, 3 bin 54 sentetik uyuşturucu hap, 200 gram metamfetamin ve 167 gram da esrar buldu.

2 yaşındaki dişi bir Hollanda kurt köpeği olan Barbara ise aynı dönemde ağırlığının (30) tam 4.7 katı uyuşturucu buldu. Barbara, katıldığı operasyonlardaki aramalarda 139 kilo 92 gram esrar, 2 kilo 360 gram metamfetamin, 113 uyuşturucu hap ele geçirilmesini sağladı. Yine yılın ilk 10 ayında dikkat çeken köpeklerden bir diğeri de 4 yaşındaki Alman kurt köpeği Tinga oldu.

41 kilo ağırlığındaki Tinga, kilosunun yaklaşık 4 katı uyuşturucu yakalatmayı başardı. Tinga, yaptığı aramalarda zulalardaki 133 kilo 289 gram esrar, 12 kilo 937 gram metamfetamin, 117 gram eroin, 29 gram Bonzai ve 39 bin 750 uyuşturucu hap açığa çıkartılmasını sağladı. Köpek Eğitim Merkezi’nde özel olarak yetiştirilen, dişi bir Belçika kurt köpeği olan Şans (3), ağırlığının 2.3 katına denk gelen 58 kilo esrar ve 11 kilo metamfetamin yakalattı.

2022 yılı Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık süreçte; Belçika çoban köpeği ‘Hulk’ (5), 60 kilo 60 gram esrar ve 3 kilo 22 gram eroinle birlikte 39 bin 260 uyuşturucu hap, Belçika Malinois cinsi bir köpek olan ‘Oscar’ da; 33 kilo 360 gram esrar, 497 gram eroinin ele geçirilmesini sağladı. Belçika kurt köpeği ‘Uzi’ de 21 kilo 299 kilo esrar, bir kilo 787 gram eroin, 7 kilo 5 gram metamfetaminle birlikte 5 kiloya denk gelen sentetik uyuşturucu hap yakalanmasını sağladı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, uyuşturucunun kökünü kazımakta kararlı olduklarını vurguladı. İnci, “Yılın ilk 10 ayında 6 bin 177 olaya müdahale edip, 7 bin 617 kişiyi yakaladık. Olay sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, yakalanan şahıs sayısı da yüzde 5’lik artış gösterdi” dedi. İnci, ele geçirilen sentetik uyuşturucu hap sayısının, geçen yıla göre yüzde 374 artarak, 395 bin 72 adede yükseldiğine dikkat çekti.

Doğan İnci, ele geçirilen Hint keneviri miktarının, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 artıp 5 bin 80 köke ulaştığını belirterek, eroin miktarının yüzde 153’lük artışla 17 kilo 879 grama; metamafetaminin yüzde 82 artıp 65 kilo 92 grama; esrarın yüzle 66’lık artışla bir ton 312 kiloya yükseldiğini vurguladı. İnci, “Tüm bu rakamlarda uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımızı ortaya koyuyor” yorumunu yaptı.