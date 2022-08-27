Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurallara uymayan ağır tonajlı araç ve iş makinelerine yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yollarda artan hafriyat tırı ve kamyonları, beton mikserleri ile inşaat malzemesi taşıyan açık dorseli tırlara yönelik denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde çalışan ağır tonajlı hafriyat kamyonları, beton mikseri gibi araçları denetleyen trafik zabıta ekipleri, brandası olmadan hafriyat, mıcır taşıyarak çevre kirliliğine yol açan ve trafik güvenliğini zora sokan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, yapılan kontrollerde şehir içi giriş izin belgesi olmadan faaliyet yürüten 25 ağır tonajlı araca ceza kesti. Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelinde yaptığı denetim ve çalışmaları aralıksız sürdürecek.