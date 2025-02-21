DÜZCE(İHA) – Türkiye’yi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Konu ile ilgili Düzce Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre; 21 Şubat Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Pazar günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, kritik yol kesimlerinde trafik akışının aksamaması için 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00’ten 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar iki gün boyunca; Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D-100 ve D-750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarını kullanmalarına izin verilmeyecektir. Bu süreçte sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Düzce’de polis ekipleri tedbirlerini alarak araçları uyarırken yollarda kalanlar kepçe ile kurtarıldı.