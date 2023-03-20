Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, Aydın’da 83 km mesafe bisiklet turu yaparak Magnesia Antik Kenti’ne pedal çevirdi.

Ağır Pedallar Bisiklet Grubu, kentin kültürel yapılarını tanımak ve tanıtmak amacıyla Magnesia Antik Kenti’ne pedal çevirdi. Efeler’den başlayarak Magnesia Antik Kenti’nde sonlanan ve toplamda gidiş-dönüş 83 km mesafe kat edilen tur, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Tur ile ilgili açıklamada bulunan Ağır Pedallar Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Şanlıtürk, ‘’Biz sadece bisiklet sürmüyoruz, aynı zamanda Aydın’daki büyük turizm potansiyelini ve Aydın’ın tarihi zenginliğini de biliyoruz. Tüm grup arkadaşlarımıza görmedikleri yerleri göstermeyi, tatmadıkları lezzetleri tattırmayı hedefliyoruz. Bu turu Magnesia Antik Kenti’ne düzenlememizin başlıca sebeplerinden biri ulaşımın oldukça kolay olmasıydı. Aynı zamanda son dönemlerde yapılan çalışmalar ile birlikte pek çok yeni keşfe imza atılan bu antik kent oldukça ilgi çekici. Bizleri Avrupa’da bir çalışmada olmasına rağmen uzaktan da olsa bilgilendiren Magnesia Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir hocamıza da çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Ağır Pedallar Grubu’nun katılımcılara yolda her türlü desteği verdiğini belirten Şanlıtürk, ‘’Çoğu katılımcımız ilk kez bu kadar uzun bir tura katıldı. Onlara her konuda destek olarak motive ettik. Bizim bir sloganımız var: ‘Arkada kalmaktan korkma, Ağır Pedallar arkanda.’ Bu sloganı kendi felsefemiz haline getirdik ve herkesin bizimle yola çıkabileceğini savunuyoruz. Herkes çok yoruldu, fakat dönüşte Ortaklar’da bir çöp şişçide meşhur Ortaklar Çöp Şiş’i yedik. Ne kadar yorgun olsak da çöp şiş için değerdi’’ şeklinde konuştu.