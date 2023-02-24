Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki siteden 13 kedi kurtarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ortaklığıyla yürütülen çalışmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen Galeria İş Merkezi ve üstündeki siteden 13 kedi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede merkez Yenişehir ilçesi Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde başlayan yıkım, içeride kedilerin olduğunun belirlenmesi üzerine durdurulmuştu. İtfaiye ve AFAD ekipleri 22 Şubat’tan bu yana vinçlerle binada belirlenen noktalara kafes koyarak hassas bir şekilde çalışma yürüttü. Çalışmalarda 13 kedi kurtarılarak, ilk muayeneleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı veteriner hekimlerince yapıldı. Daha sonra kediler sahiplerine teslim edildi.

Bina sakinleri ile yapılan görüşmelerde ve yapılan detaylı arama-kurtarma çalışmalarında enkazda kedi kalmadığı netlik kazandı.