Gaziantep’te depremde ağır hasar aldığı için boşaltılan binanın su kuyusunda bir şahsın cansız bedeni bulundu. Olayın, ölen şahsın binadan hurda toplamak isterken kuyuya düşmesi sonucu yaşandığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bina boşaltıldı. Yıkım zamanını bekleyen boşaltılan binanın su kuyusunda bir kişinin cansız bedeni fark edildi. Daha sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Su kuyusunda bulunan cansız beden, ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan su kuyusunda cansız bedeni bulunan ve kimlik tespiti yapılamayan şahsın, hurda toplamak isterken kuyuya düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.