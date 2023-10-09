Elazığ’da bir kişi, ağır hasarlı binaya girerek pencereye çıkıp balkondan aşağı inmeye çalıştı. Caddede bulunan kişiler ile tartışan şahıs aşağıdakilerin üzerine 4’üncü kattan beton parçası fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Ağır hasarlı olan 4 katlı bir binaya giren bir kişi tehlikeli hareketleri ile dikkat çekti. İlk önce binanın 4’üncü katında bulunan pencerenin üstüne çıkarak oturan şahıs, daha sonra balkondan aşağı inmek istedi. Caddede bulunan kişilerle de tartışan şahıs, aşağıdan kendisine taş atan kişilere karşılık olarak eline aldığı beton parçasını fırlattı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.