Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkımı esnasında tam olarak yıkılmayıp, bütün halinde kaldı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kuba Apartmanı 6 Şubat depremleri sonrasında orta hasar aldı. Apartmana daha sonra ikinci bir inceleme ile ağır hasarlı raporu verilerek, yıkım kararı verildi. Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen apartmanın yıkımı sabah saatlerinde başladı.

Depremde yıkımın en çok gerçekleştiği Şazibey Mahallesi’nde bulunan bina, ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen tam olarak yıkılmayıp, bütün olarak birkaç kat aşağı indi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Binanın sağlam olduğunu başından beri bildikleri halde yıkım kararının çıktığını ifade eden Mehmet Küdük, "Biz baştan beri biliyorduk sağlam olduğunu ve mahkeme kararı ile tekrar incelenmesi gerektiğini söylemiştik. Yapan mühendis bu binanın aynı şiddetli depremi bir daha yaşasa bile başka binalar gibi komple çökmeyeceğini ancak, ’alt katlar yıkılır üst katlar kalır’ demişti. Tüm direkler kesilmesine rağmen alt katlar çökmedi" diye konuştu.

Sefa Kozanoğlu ise, "Üzgünüz diyecek bir şey bulamıyoruz. Ne kadar yıkımın zor olduğunu görüyoruz. Kolonların patlatılmasına rağmen halat kırıldı ama yine yıkılamıyor" dedi.

Ekipler binanın yıkımına devam ediyor.