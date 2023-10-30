Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören bir bina, ses dalgalarının ardından iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ’da 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Hafız

Abdullah Nazırlı Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından yıkımına başlandı. Binanın yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra ses dalgalarından da faydalanıldı. Binanın belirli noktalarına korna sesiyle destek verildi. Ardından iş makinelerinin müdahalesi ile 5 katlı bina yıkıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.