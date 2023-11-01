Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.

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Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı. Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı. İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı. 5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.