Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina, gün boyu devam eden yıkım çalışmaları sonucu kontrollü olarak yıkıldı.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki Kuba Apartmanı, 6 Şubat depremleri sonrası önce orta, sonra ağır hasar aldı. Yaklaşık 300 ton demir kullanıldığı öğrenilen binanın yıkımı sabah saatlerinde başladı. İş manikalarının saatlerce yıkmak için uğraştığı 7 katlı bina öğle saatlerinde yıkıldı. 5-6 katının havada çapraz şekilde kalan bina ekiplerin çalışmaları ile akşam saatlerinde kontrollü şekilde yıkıldı.