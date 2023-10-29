Deprem bölgesi Malatya’da ağır hasarlı 13 katlı bina, 160 kilo patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binaların patlayıcı madde kullanarak yıkımları sürüyor. Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı 13 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.
Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bina 160 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde devam edileceği bildirildi.