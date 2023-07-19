DÜZCE (İHA) – Yenitaşköprü köyünde sel afetinde ağır hasar alan kolonya fabrikası selin yaralarını silmesinin ardından yeniden üretime başladı.

Düzce’de meydana gelen su taşkınları ve sel afetinde ağır hasar alan kolonya fabrikasında temizlenme çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Türkiye’nin yüzde 70’ine kolonya üretimi yapan fabrika, toparlanma sürecini de tamamlamasının ardından yeniden üretime geçti. Düzce Valisi Cevdet Atay, üretim tesisine giderek incelemelerde bulundu. Fabrika sahibi Nadir Yorgun ile bir araya gelen Vali Atay, çalışmalar hakkında bilgiler alırken, sel sebebiyle tahrip olan bölgeleri de inceleyerek işçilere çalışmalarında başarılar diledi.