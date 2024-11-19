İzmir Şehir Hastanesinde uyku testi (polisomnografi) sonucunda ağır düzeyde uyku apnesi teşhisi konulan bir hasta, burada ilk kez uygulanan uyku endoskopisi eşliğinde cerrahi yöntemle tedavi edildi.

Uykuda nefes durması, gündüz uykululuk hali ve horlama şikâyetleri ile İzmir Şehir Hastanesine başvuran bir hastaya, yapılan uyku testi (polisomnografi) sonucunda ağır düzeyde uyku apnesi teşhisi konuldu. CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı tedavisi önerildi ancak cihaz kullanımında adaptasyon güçlüğü yaşayan hastanın muayenesinde, bademcik büyüklüğü, yumuşak damak sarkıklığı ve küçük dilde uzama tespit edildi. Bu bulgular ışığında cerrahi müdahale kararı alınarak, ameliyathane ortamında uyku endoskopisi ile darlık bölgeleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Hastada tespit edilen bu darlıklara yönelik lateral faringoplasti (yan yutak daraltma ameliyatı), anterior faringoplasti (ön yutak daraltma ameliyatı) ve parsiyel uvulektomi (kısmi küçük dil alma ameliyatı) operasyonları yapıldı.

Prof. Dr. Abdullah Dalgıç, Op. Dr. Utku Kubilay, Op. Dr. Fatih Yılmaz ve ekiplerinin özverili çalışmaları ile yapılan cerrahi operasyonlar başarılı geçti ve hasta, uyku apnesi şikayetinden kurtulmayı başardı.

İzmir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, "Ameliyat sonrası erken dönemde hastamızın horlama şiddetinin ve sıklığının belirgin şekilde azaldığı, gece uykularının düzeldiği ve genel sağlık durumunun iyileştiği gözlenmiştir. Hastanemizde ilk kez uygulanan uyku endoskopisi eşliğinde gerçekleştirilen bu cerrahi yöntemle hastamıza şifa sunmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." denildi.