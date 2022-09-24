Başkentte ağına düşürüp güvenlerini kazandıkları 50’ye yakın müşterinin kar payı vaadiyle altın ve paralarını alıp kayıplara karışan kuyumcu Abdullah T. yakalandı.

Başkentte ağına düşürüp güvenlerini kazandıkları 50’ye yakın müşterinin kar payı vaadiyle altın ve paralarını alıp kayıplara karışan kuyumcu Abdullah T. yakalandı.

Ankara Keçiören’de kuyumculuk yapan Abdullah T., tuzağa düşürerek güvenlerini kazandıkları müşterilerinden kar payı vaadiyle teslim aldığı altın ve paraları alarak kayıplara karıştı. Parasını almak için geldikleri dükkanın günlerdir kapalı olduklarını öğrendikten sonra dolandırıldığını anlayan müşteriler ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik fiziki çalışmalar sonucunda dolandırıcı kuyumcuyu yakalayarak gözaltına aldı. Hayatının şokunu yaşayan mağdur vatandaşlar ise yetkililerden yardım istedi. Abdullah T.’nin, emniyetteki sorgusunda, “Kendim de mağdur oldum ve iflas ettim” dediği öğrenildi.

"Bir türlü paramızı alamadık"

Abdullah T. tarafından 320 bin lirasının dolandırıldığını iddia eden Muzaffer Çelik, “10 senedir tanıdığım birisiydi. Kendisiyle bir alışverişim oldu. Birikimleri kendisine getirip veriyordum. Benim gibi yaklaşık 50 kişi, paralarını getirip veriyordu. Bir süre, ‘ben sizin paranızdan kar elde ettim. Yarısı benim, yarısı sizin’ diyerek kar payı veriyordu. Durum böyle devam ederken, ben Ocak ayından beri paramı alamamaya başladım. Bu durum uzun süre devam etti. Bir türlü paramızı alamadık. Bize, ‘zarar ettim’ diyordu. Sürekli erteledi. En sonunda da kaçıp gitti. Çok mağdur var. 20’den fazla mağdur var. 180 çeyrek altın kaybım var. Evimi satmıştım bunu için. Yüzlerce kişi mağdur olduk. Hesap işleri hep ondaydı. Güvendiğimiz birisiydi. Dostumuz biliyorduk” dedi.