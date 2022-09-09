Sabah saatlerinde ağıla giden Cahyir, 40 koyunun telef olduğu bazı koyunların da yaralandığı manzarayla karşılaştı. Yaralı koyunları kesen Cahyir durumu jandarma ve Tarım Müdürlüğüne bildirdi.

Olay, dün gece saatlerinde Erzincan merkeze 14 kilometre mesafede bulunan Bahçeyazı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köye inen kurt sürüsü Uğur Cahyir’e ait ağıla girerek koyunlara saldırdı.

Erzincan’da gece saatlerinde ağıla giren kurt sürüsü 40 koyunu telef etti.

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