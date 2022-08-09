Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) tüm Türkiye genelinde düzenlediği ‘Yaz Etkinlikleri’, AGD Afyonkarahisar Şubesi tarafından bu yıl il merkezi ve ilçe temsilciliklerinde yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) tüm Türkiye genelinde düzenlediği ‘Yaz Etkinlikleri’, AGD Afyonkarahisar Şubesi tarafından bu yıl il merkezi ve ilçe temsilciliklerinde yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) tüm Türkiye genelinde yüzlerce şubede binlerce öğrenciyle gerçekleştirdiği Yaz Etkinlikleri yıllardır devam ediyor. AGD Afyonkarahisar Şubesi tarafından bu yıl Afyonkarahisar’ın merkezinde ve ilçe temsilciliklerinde gerçekleştirilen Yaz Etkinleri hem aileleri hem de çocukları mutlu etti. Yaz Etkinliklerini kapanış programı ile taçlandıran AGD Afyonkarahisar Şubesi, Yaz Etkinliklerine katılan öğrencilere program düzenledi. Öğrencilerin yaz aylarında hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayan Yaz Etkinlikleri, 20 Haziran’da başlamıştı. Kur’an-ı Kerim, siyer, ezber, ahlak gibi derslerin yanı sıra havuz, piknik, gezi, futbol, çevre bilinci gibi sosyal faaliyetlerle birlikte 7 hafta sürdü.

Yaz Etkinliklerinin nihayetinde düzenlenen programda öğrencilere sertifikaları verildi. Program sonrasında açıklama yapan AGD Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, “Biz çocuklarımızın ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ şuuruyla yetişmesini istiyoruz. O yüzden AGD olarak düzenlediğimiz her eğitim programında, her etkinlikte hedefimiz bu” dedi.