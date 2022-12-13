Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şube Başkanı Dr.Abdullah Akmaz , ''CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kara, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Fatih Öztoprak’ın ifadesiyle on yıllardır değişmeyen kendi çukur ve karanlık zihniyetine yakışanı yapmıştır. Lanetle kınıyoruz '' dedi.

Akmaz yaptığı açıklamalarda şu görüşleri paylaştı ;

Anadolu Gençlik Derneğimize türlü iftiralarla saldıran CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Fatih Öztoprak’ın ifadesiyle on yıllardır değişmeyen kendi çukur ve karanlık zihniyetine yakışanı yapmıştır. Lanetle kınıyoruz.

Öyle zannediyorum genel merkezimiz gereken aksiyonu alacaktır.

Fakat burada bizim esas meselemiz şudur ;

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Bey bu hadsiz ve arsız vekil ihraç talebiyle disipline sevk edilmeden Kılıçdaroğlu ile herhangi bir platformda fotoğraf verirse , 48 yıllık bir vakfın şahsı manevisini ve cari yönetim ve dahi muhibbanlarını yok saymış olacaktır.

Aynı şekilde Saadet Partisi yönetiminin konuya net ve keskin biçimde müdahil olması gerekir.

Biz hırsız , arsız , nursuz , tecavüzcü ya da çocuk istismarcısı değiliz.

Kardeşsek kardeşlerimiz hukukumuzu ve izzetişahsınmizi kendi hukuku ve izzeti bilmek zorundadır. Bu açıklamayı gerçekleştiren görmüş olduğu tepkiler sonucunda geri adım atmış olması ve derneğimizden dün akşam TBMM kürsüsünden kerhen özür dilemek zorunda kalması sahip olduğu zihniyetin her platformda İslami değerlere hakareti bir görev kabul ederek saldırmasını değiştirmemektedir. Bu talihsiz konuşmada da aslında İslami kurum ve dernekler bahane edilerek yine kendi içindeki kinlerini kusmuşlardır. Kim ne söylerse söylesin, kınayanın kınamasıdan çekinmeden biz Milli Görüş davasının neferleri olarak inanmış olduğumuz hak davamızda mücadele etmeye, Yeniden Büyük Türkiye , Yaşanabilir Bir Türkiye ve Yeni Bir Dünya idealimizi gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz.