Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), cemiyetin kurumsal yayın organı olan AGC Haber Gazetesi’nin üçüncü sayısında haber katkısı sunan ve aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerin de bulunduğu muhabirler ödüllendirildi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), cemiyetin kurumsal yayın organı olan AGC Haber Gazetesi’nin üçüncü sayısında haber katkısı sunan ve aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerin de bulunduğu muhabirler ödüllendirildi.

Aydın’da üye odaklı çalışmalarını sürdüren AGC, kurumsal yayın organı olan AGC Haber Gazetesi’nin üçüncü sayısını 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde Aydınlılarla buluşturdu. AGC Haber Gazetesi’nde kentte görev yapan muhabirlerin haberlerine de yer verdi.

AGC Haber Gazetesi’nde haberleri yayımlanan gazeteci Gökhan Düzyol, İhlas Haber Ajansı Aydın Muhabirleri Uğur Eser ve Murat Uçkaç, SES Gazetesi Muhabiri Kazım Yörükce, Manşet Gazetesi Muhabiri Melek Fırat, Hedef Gazetesi Muhabirleri Abdurrahman Fırat, Kıymet Sarıyıldız ve Şevval Ateş, Anadolu Ajansı muhabirleri Necip Uyanık ve Hüseyin Kuyucaklıoğlu, World Turk muhabiri Mehmet Arkan, düzenlenen törenle ödüllendirildi. AGC binasında düzenlenen törende AGC Başkanı Ferdi Uzun, muhabirlere para ödülünü takdim etti. Muhabirlere teşekkür eden AGC Başkanı Uzun, “AGC Haber Gazete’mizin üçüncü sayısına katkı sağlayan üyelerimizi ödüllendirdik. Bundan sonraki gazete sayılarımızda muhabirlerimizi ödüllendirerek destek olmaya devam edeceğiz. Tüm üyelerimize ve meslektaşlarımıza görevlerinde kolaylık ve başarı diliyorum” dedi.