Aydın Gazeteciler Cemiyeti ile Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi arasında iş sağlığı ve güvenliği protokolü imzalandı. Gazete ve internet siteleri işletmecileri bu protokol ile iş sağlığı ve güvenliği noktasında indirim fırsatı sunulacak.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla tüm iş yerleri için yürürlüğe girdi. 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin yer aldığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte işletme sahipleri harekete geçti. İşverenler, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği için hizmet almaya başladı. Aydın’daki gazete ve internet sitesinde çalışanı olan işletmelerin de kanunen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmeti alması gerekiyor. Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin ile Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Evren Karaköse arasında protokol imzalandı. Bu protokol ile gazete ve internet sitesi işletmeleri indirimlerden yararlanacak.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin, "Üye iş yerlerimizin yeni çıkan iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında daha kaliteli ve uygun fiyata hizmet alması için Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Anonim Şirketi ile protokolümüzü gerçekleştirdik. Bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan Mehmet Evren Karaköse’ye teşekkür ederiz" dedi.