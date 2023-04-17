Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC), deprem dolayısıyla ertelenen ‘Basın Ödülleri’ yarışmasının ödül töreni, 26 Nisan’da gerçekleştirilecek. Toplam 18 dalda gerçekleştirilecek olan ‘AGC Basın Ödülleri’nde dereceye girenlere, çeşitli ödüller verilecek.

Aydın’da çalışmalarını sürdüren AGC’nin 2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan ‘Basın Ödülleri’ yarışması sonucunda 20 Şubat’ta düzenleyeceği ödül töreni, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla ertelendi. Söz konusu basın ödülleri töreni, 26 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Adnan Menderes Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan program, saat 13.30’da başlayacak.

Tarafsızlık ilkesi göz önünde bulundurularak oluşturulan jüri heyeti, Yılın Haberi, Yılın Fotoğrafı, Yılın Serbest Fotoğrafı, Yılın Röportajı, Yılın Video Haberi, Yılın Spor Haberi, Yılın Gazete Sayfa Tasarımı, Yılın İnternet Haber Sitesi Tasarımı, Yılın İnternet Haberi, Yılın Radyosu, Jüri Özel Ödülleri ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerini kapsayan Yılın Öğrenci Haberi, Yılın Öğrenci Fotoğrafı ve Yılın Öğrenci Videosu’nu seçti. Toplam 18 dalda dereceye girenler, törende ödüllendirilecek.

‘AGC Basın Ödülleri’ yarışması ile ilgili açıklamalarda bulunan AGC Başkanı Ferdi Uzun, “AGC Yönetimi olarak üç yıllık bir dönemi kapsayan yarışma ile ilgili başvuru süresini tamamlamıştık. Hatta jüri toplanarak 18 dalda seçimini yapmıştı ancak 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle 20 Şubat’ta yapmayı planladığımız ödül törenini erteledik. Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah, bir daha böyle felaketler yaşatmasın inşallah. Deprem dolayısıyla ertelediğimiz ödül törenini 26 Nisan’da gerçekleştireceğiz. ‘AGC Basın Ödülleri’nde belirlenen kategorilerde dereceye giren katılımcıları ödüllendirerek hem onurlandıracağız hem de mesleğini sürdürmesi için teşvikte bulunmuş olacağız. Tüm meslektaşlarımızı ‘AGC Basın Ödülleri’ne bekliyoruz” dedi.