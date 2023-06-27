Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan mesajında, “Birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan bir Kurban Bayramı’na daha kavuştuk ama Ülkemizde 6 Şubat günü ‘yüzyılın felaketi’ olarak adlandırılan ve 11 ilde can ve mal kaybına neden olan depremden dolayı yine buruk bir bayram geçireceğiz. Bayramlar, insanlar arasında gönül köprüleri oluşturan; kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren müstesna günlerdir. Bu anlamlı günlerin ülkemizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, dünyanın dört bir yanında sıkıntılar içerisinde olan Müslümanların huzura kavuşmasına ve dünya barışının sağlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere daha özenle kucak açacak, onların yanında olduğumuzu, sevinç ve kederlerini, sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu göstereceğiz. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi yasa boğan depremlerde hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Aleminin, ülkemizin ve hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.