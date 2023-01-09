Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, Muhabirler Ahmet Arslantaş ve Cihan Kizir’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı. Ziyarete Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Yücekaya ve Bilal Işık eşlik etti.

AGAD Başkanı Aslan, 10 Ocak tarihinin çıkış noktası ve günümüze kadar gazetecilik alanında yaşanan değişimleri aktardığı açıklamasında, “Basın özgürlüğü konusunda oldukça zor günler geçiren ülkemizde 61 yıldır kutlanan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutluyoruz.

Öncelikle bugünün tarihçesinden ve öneminden kısaca bahsetmek istiyorum; 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edilen ve basın çalışanları için bazı haklar ve yasal güvence sağlayan ’212 sayılı Kanun’un Resmi gazetede yayınlanışı ile ortaya çıkan 10 Ocak günü 61 yıldır ülkemizde ’Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Ancak, ülkemizde gazetecilerin haklarının ilk kez yasal güvence altına alındığı 10 Ocak 1961 tarihinin yıldönümü kutlamalarında yine basının sorunları bir numaralı gündemimiz durumundadır.

Maalesef ki, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin en doğru ve objektif bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlayan gazetecilik mesleği birçok dönem olduğu gibi son dönemlerde de zor durumda bırakılmasına rağmen ayakta kalmayı başarmaktadır. Ekonomik dar boğaz ve siyasi baskının merkezindeki basın organları son yıllarda teker teker kapanmakta ve kalanlarda zor şartlarda görevlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

Özellikle son çıkarılan internet yasasıyla özgürlük kavramı ortadan kaldırılan basının, ülkedeki varlığı da yavaş yavaş tükenmektedir. Son birkaç yılda ülke genelinde 1.200 olan gazete sayısı 850’lere kadar düşmüştür. Yine daha önce ülke genelinde sayıları yüzlere ulaşan uydu kanalları bugün sadece 36 ilde yayın yapmaktadır, 45 ilde maalesef yerel TV yoktur. Ekonomik sıkıntıların başlıca sebebi olduğu bu durum önümüzdeki günler açısından da basını tehdit etmektedir. Her şeye rağmen ayakta kalabilen ve önemli bir kamu görevi yürütmeye çalışan tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.