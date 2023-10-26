Düzce’nin Gölormanı köyünde evinin bahçesinde çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan Kıbrıs gazisi Mehmet Çelebi, Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Vali Selçuk Aslan, gazi Çelebi’yi hastanede ziyaret etti.

Gölormanı köyünde yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Çelebi, evinin bahçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelebi, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan muayenede belinin kırıldığı anlaşılan Mehmet Çelebi hemen ameliyata alınarak, tedavilerine başlandı.

Gazi Mehmet Çelebi’yi Vali Selçuk Aslan da yalnız bırakmadı. Vali Aslan, Sağlık İl Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ile birlikte yaralı gaziyi hastanede ziyaret etti. Vali Aslan, Sağlık Müdürü Yılmaz’dan sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çelebi’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.