Denizli’nin Serinhisar ilçesinde ağaçtan düşüp boynunu kıran yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde ağaçtan düşüp boynunu kıran yaşlı adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Serinhisar ilçesine bağlı Kazan Yolu Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Halil Çıray, boş arazide koyunlarını otlatırken ağaca çıktı. Bu esnada dengesini kaybeden Çıray, yere düşerek boynunu kırdı. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları cansız bedenle karşılaşarak ihbarda bulundu.

İhbar sonrası olay yerine giden ekipler yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.