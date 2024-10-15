Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde ağaçtan düşen vatandaş, ekiplerin yoğun çabası ile 3 saatte hastaneye ulaştırılabildi.

Olay, Bozkurt ilçesi İbrahim köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde tırmandığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen vatandaş yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, patika yoldan yaklaşık 45 dakika yürüyerek yaralı vatandaşa ulaştı. Ekipler tarafından müdahalesi yapılan yaralı, aynı yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı. 3 saat süren çabanın ardından, yaralı vatandaş Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.